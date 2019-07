El récord de Andrés Guardado en la Copa Oro 2019

Este domingo, México y Estados Unidos disputaron la final de la Copa Oro 2019 con saldo favorable para los aztecas, que ganaron su título número 11.

En este sentido, el capitán nacional Andrés Guardado hizo historia al convertirse en el primer mexicano en disputar cuatro finales de Copa Oro, ayudando a ganar el título 8 desde que se juega con el formato de la Copa Oro en 1991.

“De nada valió todo lo que se hizo antes si no ganábamos la copa, gracias a Dios y se consiguió con un escenario inolvidable, el clásico de la zona. Estoy muy contento y satisfecho, el equipo fue espectacular”, aseguró.

De igual forma, Guardado suma 24 partidos en este torneo, en los que ha marcado 12 goles, por cinco asistencias. Sin embargo, a pesar de las cifras, el Principito no está de acuerdo en que son el Gigante de la Concacaf.

“A mí no me gusta el mote, eso es para la prensa, nosotros seguiremos trabajamos con humildad, como hasta ahora y trataremos de demostrar que somos un equipo importante, no solamente en la Concacaf” concluyó Guardado.