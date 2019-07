¿Se va el embajador británico de Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó entrever que el embajador del Reino Unido en Washington, Kim Darroch, dejará su puesto en el corto plazo.

Con un mensaje en la red social Twitter, Donald Trump afirmó que no tratará más con Darroch tras la filtración de cables críticos con su Administración.

En esta línea, consideró como "buenas noticias" que el Reino Unido tenga "pronto un nuevo primer ministro".

I have been very critical about the way the U.K. and Prime Minister Theresa May handled Brexit. What a mess she and her representatives have created. I told her how it should be done, but she decided to go another way. I do not know the Ambassador, but he is not liked or well.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de julio de 2019