Morena niega destitución de su representante ante el INE

El representante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Suárez Garza, negó que su destitución de esa representación por el Consejo Nacional sea válida.

En este sentido, Suárez Garza aseguró que por estatutos, su nombramiento o remoción sólo la puede realizar el Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

Y es que este fin de semana, sin aviso previo a su persona, se realizó una sesión el Consejo Nacional comandada por Bertha Luján, aspirante a la dirigencia nacional del partido, en la que se le destituyó por presuntas violaciones a los estatutos del partido.

“Si me hubieran dicho, habría pedido derecho de audiencia, tengo derecho a ser escuchado, ni siquiera me avisaron no estaba enterado de que había una inconformidad, cuestionan mi honorabilidad. Si encuentran un solo acto en el que yo no haya cumplido con la honorabilidad, si me prueban uno solo, renunció al cargo”, dijo el representante morenista.