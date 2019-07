Amazon ofrecerá un concierto exclusivo durante el 'Prime Day'

A mediados de este mes, el sitio de compras electrónicas más utilizado del mundo celebrará su evento anual denominado Amazon Prime Day en donde ofrece a todos sus usuarios atractivas promociones, descuentos irrepetibles y una cantidad incontable de productos en todas sus categorías.

Sin embargo, los suscriptores de su servicio de paga, Amazon Prime, tendrán acceso prioritario y más oportunidades de ahorro, así como envíos inmediatos y un sinfín de beneficios adicionales. Si todas estas bondades no parecían suficientes, la empresa liderada por Jeff Bezos aún tenía un as bajo la manga.

Se trata de un concierto exclusivo para los usuarios de Amazon Prime protagonizado por Taylor Swift, Dua Lipa, Becky G y SZA. En este sentido, este 2019 será el primer año en que el servicio de comercio en internet ofrezca esta plusvalía para sus usuarios. Una tendencia que podría repetirse en cada entrega.

El Amazon Prime Day se celebrará el próximo 15 y 16 de julio. Por un lado, las ofertas estarán disponibles durante las 48 horas de esas fechas. Por otro lado, la presentación de Taylor Swift, Dua Lipa, Becky G y SZA está programada para su transmisión en vivo el 10 de julio a las 20:00 horas en la zona horaria central de México.

