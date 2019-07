QUÉPASA: ¡Lo vuelve a hacer! Aleida Núñez enamora con ajustados shorts rosas

Aleida Núñez sabe cómo llamar la atención en las redes sociales, debido a que suele compartir imágenes atrevidas donde muestra sus peligrosas curvas. Los caballeros lo agradecen y no dejan de manifestarlo a través de los comentarios en cada fotografía.



No hay duda de que la sensual actriz se ha ganado un lugar entre las favoritas de Instagram, ya que no tiene ningún tapujo a la hora de compartir imágenes de su trabajada anatomía. Asimismo, suele interactuar con algunos de los internautas para agradecer los piropos, siempre y cuando, no crucen la línea del respeto.

Su más reciente publicación no fue la excepción, ya que cosechó cientos de corazones y aún más comentarios en pocas horas. No era para menos, debido a que Aleida dejó ver una de las partes de su cuerpo que más gusta a los varones, sus piernas tonificadas con el bronceado perfecto.



La guapa actriz y presentadora aparece sentada en la banca de un parque con una playera de la Sirenita, emulando el aspecto del personaje de Disney debido a que también se colocó un par de flores en el cabello.

Asimismo, la playera deja ver parte de su abdomen, pero lo que más llamó la atención fue el diminuto short que utilizó para combinarse. El outfit rosado de Aleida Núñez enloqueció a todos sus fans.



“Eres una gran mujer aparte de hermosa y sexi eres inteligente, y única en el universo. Me encantas Aleida cada te miras mejor con ese cuerpazo tan perfecto y tan sensual no hay ninguna mujer como tú. Eres lo máximo por eso te amo”, escribió un usuario “Buenas tardes, Aleida que hermosa foto y como siempre luces bellísima, espectacular, divina, sensual, sexy, elegante, preciosa y muy bonita”, comentó otro internauta.

Más de 60 mil Me gusta fueron el saldo de la sexy fotografía de Aleida Núñez en menos de 20 horas, lo que confirma que está on fire en Instagram.