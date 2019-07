QUÉPASA: Robbie Williams fortalece su seguridad para protegerse ¡de los extraterrestres!

Robbie Williams es uno de los firmes creyentes de que el hombre no está solo en el universo, pero pensar en ello es algo que le da demasiado terror. Su miedo a la vida extraterrestre se remonta a un incidente que vivió en años anteriores.

En varias entrevistas, el cantante ha dicho que fue testigo de situaciones muy extrañas y que no tienen explicación lógica, como lo fue el supuesto encuentro con un platillo volador. Williams afirmó que se encontraba totalmente sobrio cuando esto ocurrió, aunque algunos creen que se trató de un sueño o una simple alucinación.

La estrella musical no desea averiguarlo, por lo que adoptó fuertes medidas de seguridad alrededor de su hogar para poder dormir más tranquilo. El temor de que traten de ponerse en contacto con él le provoca largos periodos de insomnio.

“El motivo de que contratara guardaespaldas las 24 horas del día no fue precisamente mi integridad física. La pura verdad es que me daba miedo lo que sucedía a mi alrededor cuando estaba solo. Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto conmigo porque eso confirmaría su existencia y, por otra parte, si algo resultaba que eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque resultaría que todo estaba en mi cabeza”, añadió.