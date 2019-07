Críticas de expresidentes no molestan a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado este lunes sobre las constantes críticas que recibe por parte de los exmandatarios Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, que se han vuelto personajes muy activos en redes sociales con fuertes comentarios contra sus diferentes políticas.

El mandatario nacional señaló que no ve mal que los expresidentes se involucren en la vida pública del país con sugerencias, críticas o comentarios en torno a diferentes temas, además de señalar que las resistencias de algunos sectores son normales porque las cosas han dejado de ser como antes.

“Veo bien, antes, en la práctica, los expresidentes guardaban silencio, ya no intervenían en la vida pública, esa era la costumbre, eran como las reglas no escritas, ahora, participan, no lo veo mal, son otros tiempos, y dejemos que los ciudadanos sean los que decidan y también en eso cambiar, no pensar que la gente es menor de edad”, mencionó.