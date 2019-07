Eric del Castillo no desea cadena perpetua para 'El Chapo'

El actor Eric del Castillo volvió a tocar el tema de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, quien enfrenta días cruciales porque se dará a conocer la sentencia tras haber sido hallado culpable de los delitos de crimen organizado y tráfico de drogas.

En declaraciones para la revista TV Notas, el primer actor dijo que estará eternamente agradecido con el capo mexicano por no haberle hecho daño a su hija Kate del Castillo, quien se encontró con él en octubre de 2015 con la finalidad de abordar la posible realización de una película en torno a su figura.

A su consideración, El Chapo ha sido juzgado con demasiada fuerza en el país vecino, aunque aclaró que su intención no es defenderlo de los crímenes que cometió.

“Es un personaje difícil que últimamente han juzgado muy fuerte en Estados Unidos. No trato de defenderlo, pero le agradezco que respetó a mi hija. Me duele si lo llegan a condenar a cadena perpetua, espero que no sea así”, señaló.