Ojalá Celia Lora no tenga hijos homosexuales...sufrirían: Emilio Osorio

Emilio Osorio, quien goza de gran fama a nivel nacional por su papel de Aristóteles Córcega en Los Aristemo, respondió a las palabras que lanzó Celia Lora, playmate e hija del vocalista de la banda de rock El Tri, Alex Lora.

En días pasadas, la polémica influencer aseguró que a ella sí le daría pena tener un hijo homosexual, aunque lo hizo con palabras altisonantes que muchos consideran con una connotación homofóbica.

Osorio señaló que los comentarios de Lora le hacen mucho ruido porque él ha sido educado de una manera diferente; pese a ello, se mostró respetuoso de su forma de pensar y externó su deseo de que sus hijos no tenga estas preferencias homosexuales porque van a sufrir demasiado bajo su tutela.

“Yo creo, no sé, a mis 16 años, con todo respeto y con toda humildad, a mí siempre me han enseñado que primero va la igualdad y la equidad de género, entonces, yo respetó la opinión de la señora, si la señora piensa así estará bien, si la señora no quiere que en un futuro le salga un hijo con esas preferencias, pues ojalá no lo haga para que ella no sufra y tampoco sufra la cría”, expresó, en declaraciones recogidas por El Universal.