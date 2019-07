Bachelet carga contra Trump por su trato a migrantes

La Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por las condiciones de detención a las que se someten a los migrantes que intentan entrar y permanecer de forma ilegal en el país. Lamentó que todavía se den casos donde se separen a los niños de sus familias.

En un comunicado, Michelle Bachelet se mostró consternada por lo que vio en la zona fronteriza, donde las familias de centroamericanos son puestas bajo arresto y enviadas a centros donde lo que menos importa es asegurarles condiciones dignas en lo que se lleva a cabo su deportación.

US migration: @unhumanrights Chief @mbachelet is appalled by conditions of detention for migrants/refugees & urges non-custodial alternatives. Border mgmt measures must not narrowly aim at detecting, detaining & deporting irregular migrants. https://t.co/XPFfy4h9Vf pic.twitter.com/lcpg07xjRt — UN Human Rights (@UNHumanRights) 8 de julio de 2019