Desabasto de medicinas no es por política de austeridad: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este domingo que el tema del desabasto de medicinas está siendo utilizado por sus detractores para arremeter contra la política de austeridad promovida por su gobierno.

Desde el estado de Chiapas, señaló que sus opositores se han encargado de desplegar una campaña donde aseguran que la falta de medicamentos en clínicas, hospitales y centros de salud se debe a los recortes realizados desde la administración federal.

Por ello, Obrador exhortó a los chiapanecos y a los mexicanos en general a no creer todo lo que les dicen o escuchan en algunos medios de comunicación.

“No vayan ustedes a hacerle caso a los que difunden rumores, porque ahora sí no les dan una medicina en el ISSSTE a un paciente dicen ‘es por la austeridad, lo que ya declaró López Obrador,, ya no va a haber medicinas, y si no te tiendo es porque desde arriba no nos dan nada”, añadió.