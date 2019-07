Activan acciones preventivas por ozono en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) anunció este domingo que activó las acciones preventivas por ozono en el Valle de México, esto por las cifras que derivaron del último monitoreo realizado sobre la calidad del aire en la región.

En un comunicado que divulgó a través de su cuenta de Twitter, el organismo indicó que el valor máximo de 106 puntos se registró alrededor de las 15:00 horas, considerando el índice de Calidad del Aire de ozono. Dicha medición corresponde a la levantada en la estación Fes Acatlán en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

La CAMe detalló que dichos niveles superan lo establecido en la norma de protección de la salud. De igual manera, preciso que las condiciones actuales se deben al movimiento ligero de la humedad hacia el Valle de México.

??Hoy domingo 7 de julio se ACTIVAN ACCIONES PREVENTIVAS por Ozono??



Toma en cuenta las siguientes medidas y recomendaciones para proteger la salud de la población cuando se superan los 100 puntos de ozono

Entre las recomendaciones emitidas por el organismo se encuentran permanecer constantemente informado sobre la calidad de aire ante cualquier posible mejora o agravamiento, evitar hacer actividades al aire libre, no fumar en lugares cerrados, reducir el uso de elementos orgánicos como solventes, no quemar materiales y residuos.

Asimismo, la CAMe sugirió no emplear el automóvil si no es necesario y compartir vehículo si existe la posibilidad; en su defecto, también recomendó el uso de transporte colectivo para reducir la emisiones contaminantes. Las autoridades exhortaron a revisar y reportar cualquier fuga de gas.

Por su parte, las dependencias de gobierno difundirán recomendaciones, intensificarán la vigilancia para evitar incendios forestales o en lugares agrícolas y reforzarán los programas de sanción de vehículos que no cumplan con las normas de verificación.