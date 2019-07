Trump felicita a las campeonas del mundo, pero no las invita a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una felicitación a la Selección Femenil de Estados Unidos por su campeonato en el Mundial de Francia 2019; sin embargo, “se ahorró” invitación a la Casa Blanca, algo que debió haber acontecido por protocolo y en justo reconocimiento a las deportistas que pusieron el nombre del país en alto.

Sin embargo, la polémica que ha existido en torno a varias futbolistas de la escuadra estadounidense y el mandatario terminó por tumbar esta posibilidad. Los comentarios duros contra el habitante de la casa presidencial no fueron pasados por alto por el magnate.

De esta manera, solo llegó una escueta felicitación a través de un tuit:

Inicialmente, Trump no se quiso comprometer a invitar a la Selección de Estados Unidos a la Casa Blanca si llegaba a ganar el torneo, pero después varias de las futbolistas dijeron que no acudiría incluso aunque fueran convocadas a una reunión con el mandatario.

Después de ganar el certamen, la directora Jill Ellis reveló que no han recibido ninguna invitación y fue clara sobre la compleja situación que existe entre la Casa Blanca y el equipo.

Una de las jugadoras más críticas del mandatario es Megan Rapinoe, quien precisamente fue la encargada de abrir la llave ante las holandesas a través de un excelso cobro de penalti.

Congratulations to the U.S. Women’s Soccer Team on winning the World Cup! Great and exciting play. America is proud of you all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de julio de 2019