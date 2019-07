Federación bloquea a Eduardo Andrade y deja a México sin representación en el MXGP Indonesia

El piloto mexicano, Eduardo Andrade se quedó sin participar en el Mundial de Motocross tras no recibir el aval de la Federación Mexicana de Motociclismo (FMM), esto pese a que el competidor ya había recibido previamente el permiso verbal de representar con humildad y orgullo a su país en el magno evento que continúa su marcha en Indonesia.

A través de las redes sociales, se dio a conocer que Andrade no recibió el respaldo de la FMM para correr en el MXGP del país asiático, después de que el dirigente de dicho organismo considerara que no cumple con los requisitos correspondientes.

El piloto, que deseaba representar a México en la gran competencia, no recibió la carta que requería la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) para entregarle la licencia correspondiente y así correr esta fecha del mundial.

Por su parte, el directivo de la FMM se mostró renuente en repetidas ocasiones a liberar la carta, confirmando que el bloqueo proviene de la Federación mexicana y no del organismo internacional, además, se cerró a seguir discutiendo el tema aunque ello conllevara dejar a México sin representación.

“En serio, no tienes idea de nada, y por supuesto desde ayer te informé sin obligación alguna por qué no sé quien eres, que había una deficiencia, y creo fui muy claro los MXGP no es para quien quiere si montara quien debe y puede, no tengo obligación de darte explicaciones…”, señaló.