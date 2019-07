Oribe Peralta, una leyenda del futbol mexicano: Mariano Varela

Muchos aficionados de las Chivas todavía no aceptan la llegada de Oribe Peralta, jugador que arribó a la institución procedente del América. Para ellos, Mariano Varela, director deportivo del club, envió un mensaje muy especial en declaraciones para la cadena deportiva ESPN.

De acuerdo con Varela, la gente que mira con recelo el fichaje de Oribe Peralta debe entender que el jugador es un profesional, pero, sobre todo, que su legado es tan destacado que no puede considerarse ídolo de un solo equipo.

“Oribe es una leyenda del futbol mexicano, no de un equipo. Es un ejemplo para todos los jóvenes, le costó llegar a donde estamos. Hace muchos años estuvo entrenando con el equipo en nuestra época, le tocó consolidar, pero no bajó los brazos. No es la única vez que cambian de camiseta, repito, Oribe es un símbolo del futbol mexicano y qué mejor que tenerlo en este momento”, añadió.