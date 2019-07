Terry Crews insinúa secuela de '¿Y dónde están las rubias?'

Una de las comedias cinematográficas estadounidenses que se ha convertido en un filme de culto a quince años de su estreno es White Chicks (2004), conocida en Hispanoamérica como ¿Y dónde están las rubias?

Este filme reunió a diversos miembros de la familia de comediantes Wayans, quienes intentaron retomar la franquicia en 2009 aunque sin éxito. Posteriormente, Marlon Wayans expresó su interés por realizar una continuación en 2014, una declaración que finalmente tampoco se concretó.

Sin embargo, uno de sus protagonistas más icónicos, Terry Crews, expresó durante su participación en el programa televisivo Watch What Happens Live with Andy Cohen que ha conversado con Shawn Wayans al respecto, confirmando que la secuela de ¿Y dónde están las rubias? ya está en desarrollo.

“De hecho, hace poco estuve hablando con Shawn Wayans sobre eso. Él me dijo: ¡Vamos a hacerlo! Hay que ponerla en marcha. Este mes la película cumplió quince años, todo este tiempo me he mantenido en forma para ella. Solo he hecho ejercicio para White Chicks 2”, mencionó Terry Crews en entrevista.

Con una producción de 37 millones, el filme dirigido por Keenen Ivory Wayans y escrito, producido y protagonizado por Marlon y Shawn Wayans recaudó más de 113 millones de dólares. Actualmente, es uno de los títulos más reproducidos en plataformas de streaming.

Teniendo esto en cuenta, el presentador de televisión Andy Cohen aseguró que la producción de ¿Y dónde están las rubias? 2 debería presupuestarse como un blockbuster. Por el momento, no se conoce nada más acerca de esta película.