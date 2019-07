Warner se encuentra desarrollando una serie de 'Harry Potter'

La saga mágica creada por J. K. Rowling finalizó su primer acercamiento con el séptimo arte hace casi una década con las ocho películas de Harry Potter (2001-2011), posteriormente la escritora publicó el guion de la puesta en escena basada en este universo, The Cursed Child (2016).

La franquicia también se ha mantenido activa con las cintas spin off de Animales Fantásticos (2016-2018), el sitio web Pottermore y los parques temáticos The Wizarding World of Harry Potter de Universal Studios.

Sin embargo, esta franquicia incrementará más sus productos ya que según el medio sitio We got this covered, su productora encargada Warner Bros. estaría trabajando en una ficción televisiva adaptada en el universo de Harry Potter.

Esta serie veía su destino en la plataforma de streaming que prepara Warner al estilo de Netflix, Amazon Prime Video y Disney+. La ubicación temporal de esta producción sucedería años antes de los eventos en la franquicia central de Harry Potter.

Según la misma fuente, la serie respondería más a los eventos sucedidos en los libros que en las películas. Además, sus personajes centrales serían completamente nuevos, aunque no estarían exentas las referencias a acontecimientos conocidos y a otros primates la de saga.

Se habla de que la ambientación principal de la serie de Harry Potter sucedería en la escuela de magia y hechicería Hogwarts, así como en distintas locaciones de Europa. De esta manera es probable que sitios como Beauxbatons y Durmstrang aparezcan también en la ficción.

La serie de Harry Potter para la plataforma de streaming de Warner aún no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa.