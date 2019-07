Carlos Reinoso carga contra Jérémy Ménez

El histórico del Club América, Carlos Reinoso, es una autoridad para hablar del club de sus amores, y en este sentido, fue contundente con el francés Jérémy Ménez, quien no ha podido jugar un torneo corto completo por las lesiones.

Luego de que el entrenador azulcrema Miguel Herrera consideró dar una oportunidad más a Ménez, Reinoso no cree como esto puede ser posible.

"De lo de Ménez se me hace ridículo. Que se mantenga a un jugador que desde hace 14 meses se la pase lesionado. A mí se me hace una estupidez que mantengan a un jugador con más de 10 meses que no ha jugado", comentó para Marca Claro.

De igual forma, el chileno se dio tiempo para opinar sobre la posible llegada de Giovani dos Santos a Coapa.

"Cualquiera está loco por ir al América. Cualquier jugador latinoamericano estaría loco por venir a jugar. La verdad no sé, no tengo idea porque hace más de un año que no juega, no podría decir algo actual de él. El América es un equipo exigente donde tienes que estar día a día dando todo".

Por último, Carlos Reinoso habló sobre la eliminación de Chile en Copa América 2019 a manos de Perú.