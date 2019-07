Es tiempo de iniciar una nueva etapa de relación sociedad y gobierno: Miguel Barbosa

El gobernador electo Miguel Barbosa Huerta, en su gira de agradecimiento por este municipio, resaltó que es tiempo de iniciar una nueva etapa en la eterna relación sociedad y gobierno.

“Concluyó el tiempo electoral, vamos ahora a arrancar el tiempo del gobierno, el tiempo en que las relaciones con la sociedad deben ser exitosas”, dijo ante centenares de simpatizantes y militantes reunidos en la explanada principal de Acatlán de Osorio.

Acompañado de presidentes municipales, de su esposa Rosario Orozco, diputados federales y locales, además de líderes sociales y regionales, Barbosa Huerta aseguró que dentro de sus prioridades se encuentra el erradicar el crimen organizado de la Mixteca poblana.

En su mensaje, Miguel Barbosa hizo patente su solidaridad y externó sus condolencias a los familiares de las cuatro personas fallecidas a causa de los hechos violentos registrados el pasado viernes.

El gobernador electo Barbosa Huerta reiteró su prioridad de trabajar de la mano de los alcaldes de todo el estado, sin importar su origen político o si lo apoyaron o no en la pasada contienda electoral.

“Yo quiero hacer equipo con ustedes, voy a ser corresponsable de sus acciones de gobierno; no voy a revisar cuál es su origen político ni tampoco revisaré cómo me apoyaron o cómo no me apoyaron”, dijo a los ediles ahí presentes al resaltar que los poblanos deben tener una buena imagen tanto de los gobiernos municipales como del estado, “y eso se logra con trabajo conjunto”, agregó.

El gobernador electo se comprometió ante los habitantes de la zona a desterrar la inseguridad en la mixteca, “al crimen organizado hay que enfrentarlo y desterrarlo, me dijeron y recomendaron no venir, pero eso no soluciona nada”.

En otro tema, señaló que una de sus acciones de gobierno será rehabilitar la red carretera estatal y para ello se invertirán 3 mil millones de pesos anuales, “las carreteras de Puebla están en ruinas, por eso le vamos a tomar la palabra al presidente López Obrador para que ningún municipio y sus cabeceras dejen de tener acceso en concreto hidráulico”.

Miguel Barbosa Huerta destacó además que no actuará como anteriores gobernantes que se adelantaban a anunciar grandes obras y terminaban no haciendo nada.

“Me deja el gobierno interno 800 millones de pesos en la bolsa, con eso vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer los estudios suficientes para poner en marcha obras de impacto tanto en la Mixteca como en el resto del estado”, expuso Barbosa Huerta.

Para concluir, el gobernador electo dijo a los mixtecos que su esposa será la gran aliada de los más pobres y necesitados, también afirmó seguirán siendo una pareja de vida sencilla y normal, “como deben ser hoy quienes sirven al pueblo”.