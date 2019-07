Jair Bolsonaro sobre el trabajo infantil en Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, defendió el trabajo infantil justificando que él mismo, desde los ocho años de edad, trabaja, y “hoy soy lo que soy".

“Trabajé desde los 8 años plantando maíz, recogiendo bananas (...) mientras estudiaba en paralelo. Y hoy soy lo que soy. No es demagogia, es la verdad".

Las palabras del mandatario carioca han hecho eco no solo en su país, sino en el resto de América Latina, en donde el trabajo infantil es un problema de dimensiones mayores.

“Miren, trabajar en el campo a los 9 o 10 años no me perjudicó en nada. Cuando un niño de 8 o 9 años de edad trabaja en algún lado muchos denuncian el 'trabajo forzado' o el 'trabajo infantil'. Pero si ese niño fuma pasta base nadie dice nada", declaró el mandatario de extrema derecha.

Jair Bolsonario continuó diciendo que “el trabajo dignifica a los hombres y las mujeres, poco importa su edad", esto durante su programa semanal en directo en Facebook.

Por supuesto, las declaraciones del presidente provocaron numerosas y duras críticas en las redes sociales.

“Es el mejor ejemplo para incitar a un niño a no trabajar, para impedir que se convierta en un adulto como él ( Bolsonaro ), con tanto odio e incompetencia. El lugar de los niños es la escuela", tuiteó el diputado del partido de izquierda PSOL, Marcelo Freixo .

En este sentido, la legislación brasileña prohíbe el trabajo de los menores de 16 años, excepto para los aprendices, que pueden comenzar a los 14.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (IBGE), cerca de 2.5 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan en Brasil.

“La izquierda me ataca porque yo defiendo la cultura del trabajo para los niños desde su más tierna edad. Si hubiera defendido la sexualización precoz o el uso de drogas, ellos me hubieran felicitado. ¡Esa es la verdad!", se defendió Bolsonaro en Twitter.

- A esquerda está me atacando por defender que nossos filhos sejam educados para desenvolver a cultura do trabalho desde cedo. Se eu estivesse defendendo sexualização e uso de drogas, estariam me idolatrando. Essa é a verdade! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 5 de julio de 2019