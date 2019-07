Tom Holland dispuesto a compartir créditos con otros 'Spider-Man'

Foto: The National

Con el estreno de Spider-Man: Lejos de casa (2019) para este fin de semana, Marvel y Sony ya han comenzado a preparar el futuro fílmico del personaje. En teoría, la situación actual no debería modificarse para el futuro porque esta colaboración entre los estudios ha funcionado de una manera extraordinaria en todos los sentidos.

Aunque los planes a futuro para el superhéroe serán revelados en los próximos eventos como la San Diego Comic-Con y la D23 2019, sin embargo, su actual protagonista Tom Holland ya tiene en mente qué le gustaría realizar con el personaje.

Para Holland el proyecto ideal con el personaje sería un filme donde compartiera créditos con los actores que lo personificaron a Spider-Man antes que él, es decir, Andrew Garfield y Tobey Maguire un proyecto similar a la cinta animada Into the Spider-Verse (2018).

“¡Por supuesto que amaría hacer una película con Garfield y Maguire! Sería algo sorprendente y es algo que los fans realmente quieren, pero depende de Marvel y Sony, no de mí. No puedo llegar con Kevin Feige y decirle: Esto es lo que vamos a hacer en la siguiente.”, mencionó Holland en entrevista.

Las primeras impresiones de la nueva cinta de Spider-Man han sido positivas y los números de preventas han representado antes de su debut en cines comerciales el éxito esperado. Así que es evidente que Holland permanecerá con el papel durante años.

Con el concepto del multiverso introducido en Spider-Man: Lejos de casa, la posibilidad de ver a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire no es imposible. ¿Será uno de los planes de Marvel y Sony o se guardarán este tipo de proyectos para el universo animado de Into the Spider-Verse?