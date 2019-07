¿Quién fue Frida Kahlo? Las 10 mejores frases para entenderla

Su nombre completa era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón y nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, Ciudad de México. Su vida es ampliamente conocida por la población mexicana, pero también por la comunidad extranjera debido a que es considerada una de las grandes referentes de la cultura nacional.

Entre los aspectos más conocidos de Frida Kahlo se encuentra su vida llena de infortunios, algo que comenzó cuando contrajo poliomielitis, así como el accidente que tuvo durante su juventud que la dejó tumbada en cama durante largos periodos. En total, se estima que la pintora tuvo que someterse a más de 30 intervenciones quirúrgicas.

Para entender la obra pictórica de Frida hay que conocer su vida, ya que buena parte de sus trabajos giran en torno a su biografía y las desgracias que la acompañaron hasta su muerte. Su obra se calcula en alrededor de 200 cuadros, la mayoría de ellos autorretratos en los que refleja la complejidad de su existencia.

En las exposiciones sobre Frida Kahlo, los expertos suelen resaltar la enorme influencia que recibió de Diego Rivera, pero también el impacto de su figura en el propio pintor mexicano, quien es considerado uno de los más grandes muralistas de todos los tiempos.

Incluso, Frida llegó a exponer sus trabajos en Francia por invitación del mismísimo André Bretón, quien trató de hacerle ver que sus pinturas tendían hacia el surrealismo; sin embargo, ella se negó a categorizar su obra de esta forma porque no eran producto de un sueño, sino que proyectaban su propia vida.

Entre los pintores que admiraban su trabajo se encontraban el propio Pablo Picasso, Vasili Kandiski y Marcel Duchamp, pero su obra se convirtió objeto de culto a nivel internacional tras su muerte. A partir de la década de los 70, el mundo entero comenzó a rendirse a su talento.

En el marco del aniversario de su natalicio, Sexenio presenta diez frases que revelan la forma de pensar de la mujer de mirada calma y segura.

- Te necesito tanto que me duele el corazón.

- Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco.

- Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye, y no se repite. Y hay en ella tanta intensidad, tanto interés, que el problema es sólo saberla vivir. Que cada uno resuelva como pueda.

- Hay algunos que nacen con estrella y otros estrellados, y aunque tú no lo quieras creer, yo soy de las estrelladísimas…

- Donde no puedas amar, no te demores

- Yo le duro lo que usted me cuide, yo le hablo como usted me trate y le creo lo que usted me muestre.

- Si yo pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a ti mismo a través de mis ojos. Sólo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí.

- En realidad no sé si mis cuadros son surrealistas o no, pero sí sé que representan la expresión más franca de mí misma.

- Yo quiero construir. Pero no soy sino una parte insignificante pero importante de un todo del que todavía no tengo conciencia.

- Manda al carajo a toda la sociedad estúpida, podrida en mentiras, del capitalismo y el imperialismo norteamericano… La revolución es ineludible.