Marvel podría 'matar' a Netflix

El mercado del streaming continúa en auge, pero la competencia cada vez es más férrea y salvaje. Netflix sabe que si desea seguir a la cabeza en lo que refiere en el sector de películas y series, deberá afrontar una realidad compleja y apostar con mayor fuerza a la generación de contenido original.

En días previos, The Hollywood Reporter publicó un estudio realizado por Morning Consult donde se dio a conocer que 22 por ciento de los usuarios de la plataforma estaría dispuesto a cancelar su suscripción si Marvel retira todas sus películas de la plataforma. Asimismo, 20 por ciento dijo que hará algo similar si Star Wars sale del catálogo.

Lo preocupante de esto es que se debe dar por hecho que las películas de Marvel y Star Wars, así como su contenido relacionado, dejarán de estar en Netflix en cuanto Disney+ salga al mercado. Por supuesto, estas franquicias serán algunos de los principales ganchos de la compañía para atraer clientes.

De acuerdo con We Got This Covered, Netflix podría intentar solventar la caída en su pérdida de ingresos con publicidad, pero dicha decisión también puede generar molestia en los clientes que ya se acostumbraron a estar libres de esta situación.

Además, la empresa deberá planificar con mayor responsabilidad sus producciones originales, ya que en los últimos meses hemos visto películas que han representado un gasto importante por contar con nombres conocidos de Hollywood, pero que no han tenido una grata respuesta dentro de la plataforma.

Este fue el caso de Triple Frontier, la cual fue estelarizada por Ben Affleck y Oscar Isaac, un filme que pasó sin pena ni gloria por el catálogo. Pagar millones para fichar a las estrellas del séptimo arte podría no ser lo más inteligente.