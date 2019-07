QUÉPASA: Captan la nave espacial que Estados Unidos quiere mantener oculta

La Fuerza Aérea de Estados Unidos sigue sin dar detalles acerca de los experimentos que realiza con la nave espacial Boeing X-37B; hasta la fecha, nadie sabe con certeza para qué será ocupada este artefacto.

Sin embargo, un astrónomo neerlandés que se obsesionó con esta nave secreta del Gobierno estadounidense logró tomar una fotografía que revela algunos aspectos. Finalmente, pudo exhibir al mundo cómo luce desde la lejanía el misterioso transbordador.

De acuerdo con el propio astrónomo identificado como Ralf Vanderbergh, esta fotografía es resultado de una larga persecución. Aunque vio la aeronave en mayo, intentó capturar una imagen sin tener recompensa porque cambió su trayectoria de vuelo.

Afortunadamente, una red de astrónomos aficionados logró encontrarla de nueva cuenta y, en esta ocasión, Vandebergh no desaprovechó su oportunidad. Logró fotografiarla dos días diferentes, el 30 de junio y el pasado 2 de julio.

The #OTV5 / #X37B space plane photographed in orbit! Finally an image showing this mini-Space Shuttle which is only a fraction in size of the real Space Shuttle. Nevertheless, the images succeeded beyond expectations and show even a sign of the nose/payload bay/tail or even more. pic.twitter.com/Uy7qBCnoif — Ralf Vandebergh (@ralfvandebergh) 3 de julio de 2019