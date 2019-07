Interminables disputas entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía

A inicios de esta semana, Alejandra Guzmán proporcionó una entrevista tendida al programa televisivo De Primera Mano donde habló detalladamente sobre los conflictos que ha tenido con su hija Frida Sofía en los últimos meses.

En estas declaraciones, Guzmán aseguraba que su primogénita sufre de un trastorno límite de personalidad que le orilla a actuar de esa manera, incluso afirmó que ha sufrido de abuso físico y psicológico de su parte. Así es como la cantante justificó las acciones de Frida Sofía.

Sin embargo, Frida Sofía no tardó en responder ante estas declaraciones asegurando que la autora de los golpes ha sido su madre y que constantemente le ha puesto obstáculos para que no ascienda en su propia trayectoria artística.

Alejandra Guzmán aseguró que además de la afección de su hija, existe una persona que está influyendo a Frida Sofía para realizar todas estas acciones. Este testimonio en particular ocasionó que la joven publicará diversos videos a través de sus redes sociales negando todo lo recopilado en la entrevista.

“Yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá. Y si sí fue para quitármela de encima. Está loca. Y ahorita le saco videos y fotos de moretones y golpes que me metió Alejandra Guzmán. Me muero del coraje. Por más fuerte que me haga, me duele. No he sido más que buena hija con esta diabla”, respondió Frida Sofía.