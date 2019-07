El presente es de lucha: Itzel Ramón Hernández

Hace bochorno, el sol pega duro y temerosas se asoman algunas nubecillas grises. Hay probabilidad de lluvia. No. El buen Tláloc ha aceptado celebrar con la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) y los moradores de la casas del estudiante “Serrano”, “Hermanos Serdán” y “Macuilxóchitl” un festejo por la inauguración de su nuevo albergue para centenares de estudiantes. Muchos de ellos, de escasos recursos, emigran anualmente a la capital del estado en la busca de materializar sus esperanzas, sus sueños y deseos continuando su preparación académica en alguna de las 486 instituciones de nivel superior que hay en la Angelópolis.

Itzel Huitzilihuitl Bonilla López, líder de la FNERRR en el estado de Puebla, baja del escenario, ha participado en el evento cultural que reunió a miles de capitalinos en el Zócalo de la ciudad, la gente aplaude y los anfritiones, eufóricos, en el templete zapatean, cantan, bailan, dan vueltas. Esta joven, proveniente de Huitzilan de Serdán, ha destacado entre sus compañeros, estudia la universidad y se ha dedicado a organizar a estudiantes desde el bachillerato. La abordo, está cansada, pero acepta la entrevista:

-¿Cómo iniciaron estos albergues estudiantiles?

-Tienen aproximadamente 38 años desde su fundación. Iniciaron por la necesidad de que jóvenes que venían de distintos puntos del estado y del país tuvieran un lugar donde hospedarse para poder culminar sus estudios universitarios. En un inicio, la mayoría eran jóvenes de la Sierra Norte, por lo tanto, nombraron al albergue como la Casa del Estudiante como “Serrano”, posteriormente se fundó la “Carmen Serdán”, que fueron la base para lo que ahora es la Casa del Estudiante “Hermanos Serdán”.

La fundación de la “Serrano” es a mediados de la década de los 80, un grupo de jóvenes, procedentes de la Escuela Nacional de Agronomía, ahora Universidad Autónoma de Chapingo, etapa dura para el estudiantado nacional. Hace cuatro años y tras una serie de gestiones por parte de los ex legisladores antorchistas Soraya Córdova y Lisandro Campos, ambos fundadores de estas casas, se logró la construcción de un edificio ubicado a 10 minutos de Ciudad Universitaria y de otro en la 4 Poniente para estudiantes de arte.

-¿Por qué considera que han trascendido a pesar de las condiciones políticas y sociales?

-Porque nuestras casas del estudiante tienen ciertas peculiaridades; por ejemplo, nosotros mantenemos una disciplina y realizamos actividades de manera constante, de manera seria. Nos hemos propuesto darles mejores condiciones a los estudiantes, nuestras casas están destinadas para que jóvenes de escasos recursos económicos puedan continuar sus estudios, creo que han trascendido por eso, porque tenemos lo que otras casas no tienen.

Le pido que nos hable un poco de las casas ¿quiénes viven allí?

Actualmente somos tres casas del estudiante, quisiera aclarar eso, en la casa del estudiante “Serrano” viven los jóvenes que estudian medicina, de la Facultad de Filosofia y Letras, entre otras facultades que están en el centro, ahora, en la “Hermanos Serdán” viven los que estudian en Ciudad Universitaria, la mayoría son de la BUAP y en la Casa del Estudiante “Macuilxóchitl” viven aquellos que estudian arte en el Instituto de Artes Macuilxóchitl, en el Conservatorio de Música y en la escuela de artes de la BUAP.

-Usted ha notado entre sus integrantes que la consolidación a través del arte y el deporte los haya favorecido pese a que no estudien algo relacionado.

-Sí, claro. Creemos que han favorecido bastante, pues como lo acabas de decir, la mayoría son jóvenes que estudian diferentes carreras pero en nuestras casas del estudiante tienen también una educación integral: promovemos el arte, la cultura y el deporte, y creemos que también es una gran aportación ya que eso los sencibiliza y los hace comprender cada vez más la situación social del país, la situación política y económica, los acerca, pues, a su realidad.La Secretaría de Educación Pública (SEP), señalaba que a finales del 2017, en el país había tres millones 429 mil 566 estudiantes universitarios, de los cuales una matrícula de 208 mil 825 alumnos se concentran en Puebla, y cerca de 70 mil de éstos han emigrado para hacer una licenciatura o ingeniería en la Ángelopolis.

-¿Cómo han beneficiado estas casas, a lo largo de su existencia, a la ciudadanía? Antes de responder Huitzi, como la llaman sus compañeros, mira hacia el público y luego a los que bailan en ese momento, y lo dice de manera firme

Se han entregado generaciones de jóvenes profesionistas que se han graduado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Artes MacuilXóchitl, del Conservatorio de Música, entre otras universidades muy importantes y de alto renombre en el estado de Puebla, por eso creo que es una gran contribución no solo para el estado sino para nuestro país, esa es la aportación que hace la juventud mexicana, darle a la ciudadanía, a nuestro país, jóvenes profesionistas que esten al servicio del pueblo.

-¿Qué representan las casas del estudiante para Puebla?

-Creemos que representan una verdadera contribución a la educación del país y a la juventud mexicana.

En México existen 77 albergues estudiantiles afiliados a la FNERRR, la mayoría en las capitales de cada estado, de ellos hay 12 casas en el estado y 3 en la capital, que albergan a casi mil jóvenes que provienen de los estados vecinos y las regiones más pobres de Puebla.

-¿Cuál sería su mensaje para estudiantes en otros estados que han iniciado o ya cuentan con casas estudiantiles?

-Yo quisiera hacer una invitación a todos los jóvenes, en primer lugar a los que no pertenecen a la FNERRR, quisiera decirles que se acerquen, que nos conozcan, que puedan ser parte de este proyecto, que no se van a arrepentir, no solamente es un beneficio para ellos sino tambien para sus padres, ya que en nuestras casas todos los servicios, alimentación, hospedaje, clubes culturales, clubes deportivos, conferencias, actividades académicas que contribuyen a su formación se realizan a muy bajos costos, incluso algunos de manera gratuita.

Y a las casas del estudiante que no están adheridas a la FNERRR los invitamos a que nos conozcan, a que nos den esa oportunidad de mostrarles cuál es la dinámica que realizamos dentro de nuestras casas del estudiante, y el día de mañana puedan ver en nuestro movimiento estudiantil una opción verdadera, para que se consoliden en este presente que es de lucha.

-Finalmente y ante su reciente protesta por las becas “Benito Juárez” e infraestructura, ¿cuál es la posición de los estudiantes poblanos?

Nuestra postura es de lucha, seguiremos peleando hasta que consigamos todas las becas “Benito Juárez” que prometió el Presidente de la República cuando estaba en campaña, porque se nos han recortado muchos apoyos a nivel federal, estatal y municipal, por ejemplo, ya no tenemos subsidios estudiantiles, ya no hay apoyo del gobierno para los albergues estudiantiles, ya no tenemos becas de manutención, ya no tenemos otros tipos de apoyos que teníamos, que podíamos gestionar, no abatían la pobreza, es cierto, y siempre hemos denunciado que ése es el principal problema de nuestro país, la mala distribución de la riqueza nacional, sin embargo, en verdad eran de ayuda. Por lo tanto, si no hay ese tipo de apoyos nosotros seguiremos luchando, si esa es la unica opción que tenemos ahora, si esa es la respuesta que vamos a tener ahora por parte del gobierno federal, pues que así sea, vamos a seguir luchando no tenemos otra opción, creemos que el gobierno debe de hacer compromisos muy serios con los estudiantes humildes, con los estudiantes pobres y por eso nosotros seguiremos luchando.

-En un espacio aparte le pregunto ¿cómo se siente? y su respuesta me anima

-Sinceramente estamos muy contentos todos los moradores de las casas del estudiante, creemos que se materializa lo que hace 38 años era solo un proyecto. Claro, nos ha costado muchos años de lucha, nadie nos ha regalado nada, la infraestructura la hemos conseguido a base de lucha, los apoyos que hemos conseguido han sido a base de lucha, lo que hemos logrado, lo que vamos a inaugurar han sido 38 años de lucha organizada y hoy compartimos con la ciudadanía nuestra alegría con un programa cultural, en el que expresamos nuestra toda nuestra felicidad, nuestro entusiasmo y las muchas ganas de seguir luchando y de seguir consolidando más casas del estudiante porque sabemos que son una verdadera opción para los estudiantes humildes.