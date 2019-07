Queremos que los jóvenes se añadan un apellido más, el de antorchistas: Jassón Celis

Como cada año, las escuelas afiliadas al Movimiento Antorchista, desde nivel básico, medio superior y superior, celebran la culminación de estudios de miles de jóvenes que egresan para continuar con su preparación académica en el siguiente nivel. En este 2019, las escuelas decidieron llamar a todas sus generaciones “Jóvenes Antorchistas: Berenice Bonilla, Nancy López y Omar Abit”.

Jassón Celis Córdova, responsable de la Comisión Nacional Estudiantil del Movimiento Antorchista, explicó en entrevista por qué nombrar de esta manera a cientos de generaciones escolares.

JCC: Como es conocido por muchos de los egresados de esta generación, así como por muchos de los responsables de las escuelas, en octubre del año pasado tres compañeros muy jóvenes perdieron la vida, dos de ellos –Berenice Bonilla López y Omar Lugo Espinoza-en Culiacán, Sinaloa, en un accidente mientras realizaban una colecta pública haciendo actividades de danza en un crucero; la otra compañerita, de Tlaxcala, Nancy –López García-, fue asesinada en su domicilio de manera brutal. Nosotros le propusimos a las escuelas, a los alumnos de las mismas, que pusieran este nombre a su generación, sobre todo porque creemos que la situación del país, la situación económica, la situación política del país requiere de la participación consciente y activa de la juventud para transformar las condiciones de vida de todos en el minuto más mediato y en el futuro más lejano.

Asimismo, Celis Córdova abundó en el contexto político y económico del país y cómo éste repercute en la juventud mexicana.

JCC: Al celebrar un año de su elección, el presidente declaró algo que es digno de reflexión, de pensarse, pues dijo que a pesar de algunas explicaciones científicas o que pretendían ser científicas para explicar la pobreza en este país, él sostiene que el mal de origen es la corrupción, o sea, que en México la situación de tanta y tanta pobreza no se explica en la forma de producir y distribuir la riqueza, sino que son consecuencia de la corrupción. Definitivamente, a pesar de que lo diga de buena fe, ningún economista serio en este mundo sostiene esa postura. La pobreza no es un fenómeno particular de México, la pobreza generada por la injusta distribución de la riqueza es un fenómeno de todo el mundo, no del interior del país; los pobres de este mundo somos la absoluta mayoría, mientras que gran parte del producto generado, cada nuevo dólar, peso o incremento a la riqueza, se concentra en el ingreso de las grandes corporaciones, de los grandes millonarios de este mundo; es arriesgado y aventurado, cuando menos, afirmar que la distribución de riqueza tan injusta en México se debe a la corrupción. A pesar de que no le deseamos mal al proyecto del presidente, creemos que eso, tarde o temprano, si se sigue manejando así, puede resultar en una catástrofe económica y política para nuestro país, porque no se está viendo el problema de origen e incluso se le está dando una explicación equivocada, por lo que, si no se ataca ese problema, los males van a seguir, van a perdurar y entonces, en esta situación, en esta circunstancia grave para nuestro país, los jóvenes, los egresados de las escuelas del sistema educativo se encuentran muy ajenos a ella, es decir, las preocupaciones de la juventud por el mismo sistema de producción y de reproducción ideológica en este mundo y en este país hacen que los jóvenes se sientan totalmente ajenos, despreocupados de esta situación y, por supuesto que las responsabilidades de cambiar la situación les pasan muy lejos.

Asimismo, el responsable de la Comisión Nacional Estudiantil compartió qué es lo que deberían hacer los jóvenes, haciendo énfasis en los puntos fundamentales a tratar para realmente transformar al país.

JCC: Pocos de los jóvenes sienten como una responsabilidad suya tomar en sus manos alguna parte de las cosas que se pudieran hacer para cambiar esto, y, sobre todo, iniciar un proyecto alternativo, un proyecto de nación distinto en el que se instrumentaran acciones económicas serias, sólidas, dentro del marco del estado de derecho para transformar la situación. ¿Cómo cuáles? Como de inmediato hacer un análisis del cobro de impuestos a las mayores empresas para lograr aumentar la recaudación del Estado; en segundo lugar, la distribución del ingreso del Estado para invertirlo en las necesidades de las mayorías, en infraestructura, en obra pública en pueblos y colonias que necesitan urgentemente, que viven en grados de marginación y pobreza verdaderamente alarmantes; en tercer lugar, la falta de empleo para la gente, sabemos que México es uno de los mercados de trabajo con mayor informalidad en el mundo, se dice, y las estadísticas del INEGI lo manejan así, que el desempleo en nuestro país alcanza el 3% de la población, pero no se dice que de la población empleada prácticamente el 50% vive del empleo informal, o sea, no tiene seguridad social, no tiene prestaciones, no tiene vacaciones, eso es una grave falta en nuestro marco económico que debiéramos atacar; en cuarto los salarios en nuestro país son una miseria, mientras que en Estados Unidos se considera un pago digno de un trabajador promedio 15 dólares la hora de trabajo, en nuestro país el salario mínimo es una miseria, se alejan de forma alarmante incluso de los estándares de salarios medios, nuestro salario mínimo se encuentra a nivel de los países más pobres de África y somos la economía número 15 del mundo. Entonces, este tipo de acciones que se pudieran abrazar y que además hay quienes defienden claramente en un proyecto de nación que es el Movimiento Antorchista, es responsabilidad o podría ser responsabilidad, podría echarse a andar de la mano de la juventud si la juventud no se siente ajena a su realidad, si la juventud no se siente preocupada todo el tiempo por sus redes sociales o por estar al tanto de las noticias de los artistas y los famosos o de puras cosas superficiales que el sistema todo el tiempo nos está inoculando en nuestro cerebro manteniéndonos ajenos de nuestra condición, de nuestra realidad.

Jassón Celis explicó así el por qué los tres jóvenes fallecidos el año pasado resaltan en estas circunstancias y el ejemplo que la juventud debiera seguir.

JCC: Berenice, Omar y Nancy destacan, y es lo que nosotros queremos transmitir a los jóvenes de la juventud mexicana, porque ellos comprometieron su vida con una causa noble, que es intentar transformar la situación de este país. Nosotros queremos que los jóvenes, a su juventud, a su característica de ser jóvenes le añadan un apellido más, que es el que Omar, Bere y Nancy decidieron agregar, que se hagan jóvenes antorchistas, que se hagan jóvenes que vean que la realidad en nuestro país es una realidad que exige de ellos su participación y su comprensión para transformarla y que existe afortunadamente en este país un movimiento popular lo bastante sólido, lo bastante claro y lo bastante decidido a transformar la situación, que es el Movimiento Antorchista.

Recientemente, miles de jóvenes han salido a las calles a protestar ante el incumplimiento del gobierno de la República, en este tenor, Celis Córdova reafirmó la necesidad de una verdadera organización popular y estudiantil.

JCC: El llamarlos jóvenes antorchistas es una invitación para ellos, no es una imposición, es tarea también del Movimiento Antorchista convencerlos y hacerles claridad a pesar de todas las dificultades hasta mediáticas que eso implica, pero estamos seguros que algo cosecharemos entre la juventud mexicana, sobre todo porque en últimas fechas muchos jóvenes adheridos a la FNERRR (Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez) han estado manifestándose porque la promesa de campaña del presidente López Obrador de darle becas a todos se haga realidad. Es cierto, no está mal que se den becas, que la educación se mejore, que la condición de los jóvenes se mejoren, no estamos en contra de eso, que se les den, pero las becas y los programas asistenciales de transferencia monetaria directa no van a hacer, desde nuestro punto de vista, lo que haga que cambie la situación de las mayorías trabajadoras y, así como van las cosas, pensamos, sin querer ser aves de mal agüero, que es probable que la economía, por el proyecto lopezobraodrista, no mejore para las grandes masas, para el pueblo de México, pero, si no mejora con López Obrador y con Morena que fueron una esperanza y un respiro para este pueblo tan sufrido, nosotros estamos advirtiendo que no hay que volver al pasado, no porque se decepcionen de López Obrador y de Morena volvamos a caer en las garras de partidos que ya han gobernado, como el PAN o como el PRI que ha demostrado ser una lacra para nuestro pueblo, sino que veamos para delante, que la solución está en la verdadera organización popular, en la verdadera organización del pueblo que no necesita de pilmamas ni de mesías ni de siervos de la nación, sino de una organización auténtica, consciente, decidida y trabajadora, que sólo puede ser la organización del pueblo de México y nosotros intentamos encabezarla, esa organización tiene nombre y es el Movimiento Antorchista Nacional. Por eso, Bere, Omar y Nancy se convierten en un emblema que nosotros queremos defender, que queremos poner de ejemplo a los jóvenes para que se decidan y se convenzan a organizarse y a luchar por un futuro más promisorio para todos.

En cuanto al papel de las escuelas y los docentes, Jassón Celis resaltó la importancia que cobran en el contexto actual de la educación.

JCC: Queremos hacer que las escuelas antorchistas tomen en sus manos el papel formativo que ha perdido la educación institucional de nuestro país, ahora, parece que el maestro hasta tiene que pedir permiso para reprobar al alumno en el modelo educativo actual y ha quedado muy marginado de la formación integral de los estudiantes, de la formación espiritual de los estudiantes, de la formación hasta moral de los jóvenes, cuando hace no tanto tiempo el maestro era una pieza clave en el sistema formativo, la escuela era una pieza clave en el proceso formativo, no solo instructivo, de instruir a los alumnos para aprender a leer, matemáticas, para aprender ciencias sociales, exactas o naturales, sino en la formación de los jóvenes, es decir, en cultivar en ellos la responsabilidad ciudadana que tendrán cuando salgan a la vida social a la que cualquier adulto se enfrenta. La verdad es que hemos tenido resultados y en nuestras escuelas no solo se intenta la calidad educativa, sino que el proyecto de Antorcha Magisterial tiene 7 ejes de trabajo que intentan incidir de forma integral en la formación del alumno, que se vincule con la comunidad, que aprenda lo necesario académicamente, que se vincule con los padres de familia, que tenga responsabilidad social, que tengan clubes culturales, que aprendan oficios.

De igual manera, afirmó que el proyecto no puede ser unilateral, pues los estudiantes deben tener una participación activa y consciente para lograr el éxito.

JCC: Nosotros les decimos a los jóvenes “miren, es un buen proyecto, pero se necesita de su participación, de evitar que la enajenación del sistema actual penetre hasta el nodo, hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el núcleo de nuestro cerebro y que no perdamos esa visión humanista de nuestra propia formación y de nuestra relación con nuestra sociedad”, por eso, nuestras clausuras no sólo son un acto formal en el que se entregan documentos, sino también hay clubes culturales de los mismos muchachos que se presentan, muchas veces de alta calidad, y siempre hay un mensaje político orientador para los jóvenes, para que no se olviden de que su labor en el país apenas comienza cuando van avanzando en su formación académica. Por eso, también creemos que la organización estudiantil que encabeza dignamente la FNERRR es una buena opción para todos los jóvenes que quieran desde secundaria o bachillerato irse involucrando en la lucha por las mejoras para las condiciones de vida de su entorno, de su escuela, de su educación, para que más adelante, si así lo desean, sigan luchando por la mejora de las condiciones de su trabajo, de su colonia, de sus condiciones de vida en general. Tanto las escuelas como las casas del estudiante, que no debemos olvidar que han sido obtenidas por la lucha de otros estudiantes que pasaron por ahí antes, que han tenido la misma necesidad y que la han resuelto a través de la lucha y a través de la organización estudiantil, reivindican y reclaman la necesidad de la organización de los estudiantes para transformar a sus condiciones educativas, primero, y más tarde sus condiciones de vida, y vuelven a entrar aquí Berenice, Omar y Nancy como ejemplos de lo que nosotros pensamos que un buen joven puede hacer, desafortunadamente ellos ya no están físicamente con nosotros y ya no pueden seguir construyendo más pero han dejado tras de sí un legado y un ejemplo que muchos, más viejos incluso que ellos, tenemos y queremos abrazar.