En Puebla no permitiremos más feminicidios: Martha Erika

En el municipio de Tecali de Herrera, la Candidata de la Coalición "Por Puebla al Frente", Martha Erika Alonso reiteró que en Puebla no se permitirán más feminicidios, por lo que se fortalecerá la estrategia de seguridad en la entidad.



Ante habitantes de la región, Alonso Hidalgo señaló que durante su gestión se instalará una oficina de atención directa para los casos de violencia y feminicidios.



"Me preocupa la seguridad de las mujeres, no podemos permitir que haya más feminicidios, que maten a las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Nadie las va a entender mejor que yo, pues como mujer entiendo lo que sufren, viven y padecen, por lo que instalaré una oficina de atención directa, que dependa de mí, para todos los casos de violencia y feminicidios. No están solas, contarán con todo el respaldo de la gobernadora", enfatizó.