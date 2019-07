AMLO defiende estrategia de seguridad en la frontera sur

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, defendió la actuación de las fuerzas federales en la frontera sur, esto con el objetivo de controlar la migración ilegal que llega desde América Central.

De igual forma, el primer mandatario del país negó que se estén realizando deportaciones de centroamericanos y caribeños como algunos medios de comunicación han señalado.

“Se está protegiendo a los migrantes para que no sean víctimas de tráfico de personas porque hay gentes que se dedican a lucrar con la migración”.

El presidente López Obrador llegó a Tapachula, Chiapas, para realizar una gira de tres días por la entidad en donde se vive una situación complicada en los centros de migrantes.

“Se está aplicando la ley y sobre todo protegiendo a la gente, lo que queremos es que no sufran, no padezcan, no pierdan la vida, se les está dando un trato humanitario, especial, en México”, consideró López Obrador.