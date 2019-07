Dave Bautista rechaza una posible participación en 'Rápidos y Furiosos'

Una de las personalidades más activas en redes sociales es el actor Dave Bautista, quien antes de iniciar una carrera artística se desenvolvía como un luchador profesional en la popular agencia norteamericana WWE.

A través de Twitter, Dave Bautista no teme expresarse sobre cualquier temática que considere un atentado contra la libertad de expresión, la diversidad, los derechos humanos o las injusticias laborales. Incluso ha protagonizado mensajes fuertes de oposición contra importantes figuras públicas como Donald Trump, Disney, entre otras.

La última acción de Bautista fue calificar a la popular franquicia de Rápidos y Furiosos (2001-2019) como productos cinematográficos deficientes, es decir, malas películas. Con estas declaraciones, el actor y exluchador profesional se cerró las puertas para una posible inclusión en la saga automovilística de Universal.

Todo comenzó cuando un usuario de Twitter sugirió un nuevo spin-off de Rápidos y Furiosos donde Dwayne Johnson, John Cena y el propio Dave Bautista compartieran créditos, tal como en sus mejores días en la WWE.

Sin embargo, esta propuesta no le pareció al protagonista de Guardianes de la Galaxia (2014-2017) quien inmediatamente mostró su descontento ante la posibilidad. Estas declaraciones no pasarán de largo para Universal y los productores de la millonaria franquicia, quienes seguro no considerarán a Bautista para cualquier papel.

Por el momento, la saga de autos está más activa que nunca con su primer spin off cinematográfico Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw (2019) a punto de estrenarse, así como la primera serie animada Fast & Furious: Spy Racers y el recién comienzo del rodaje de Rápidos y Furiosos 9 (2020), esta saga se mantendrá por varios años en el futuro.