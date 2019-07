Yalitza Aparicio niega tener un fuerte equipo de escoltas

Yalitza Aparicio dijo que le divierten todos los rumores que surgieron sobre su persona después de que lograra la fama mundial, uno de ellos referente a que dispone de un fuerte equipo de seguridad que la acompaña a todos lados.

La actriz oaxaqueña aseguró que le causa mucha risa leer todo lo que se escribe sobre ella, como una noticia donde se decía que llevaba más guaruras que la misma reina Isabel II. En el texto, llegaban a afirmar que cuatro guardaespaldas la acompañaron durante la anterior entrega de los Premios Ariel.

“Cómo me divierte ver esto ¿por qué nadie me dijo que teníamos tanta seguridad? Me acabo de enterar que hasta tengo asistente”, declaró entre risas.