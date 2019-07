Netflix eliminará escenas donde aparezcan personas fumando

El estudio realizado por Truth Initiative reveló que muchos personajes de las series aparecen fumando, una situación que puede tener impacto en la formación de las nuevas generaciones o enviar mensajes subliminales a todo el público.

Netflix no ignoró los resultados de esta investigación y reveló que comenzará a eliminar las escenas donde se observe el consumo de tabaco. Dijo que ya inició con este proceso para reducir el contenido donde los personajes aparecen con un cigarrillo en sus producciones originales.

Entre las series que salieron peor paradas en el estudio se encuentran la icónica Stranger Things, que recientemente estrenó temporada. Asimismo, aparecen títulos cómo Orange Is The New Black y Modern Family, producciones que enfrentan la misma crítica.

Truth Initiative llegó a la conclusión de que el consumo del tabaco es una situación normalizada mediante las series y películas que se presentan en los servicios de contenido en streaming. Lo anterior fue catalogado como un gran peligro porque este tipo de producciones juegan un papel importante en la formación de los niños y jóvenes.

La organización señaló que si se toma esta situación como un riesgo potencial, más de 28 millones de jóvenes estuvieron expuestos a la incitación al consumo del tabaco. Precisó que esta saturación en los contenidos tiene incidencia en un problema de salud pública que golpea a varios países del mundo.

Tras darse a conocer la problemática, Netflix emitió su postura y la forma de interpretar los resultados del estudio.