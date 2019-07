Emilio Lozoya es víctima de persecución: Javier Coello Trejo

Javier Coello Trejo, abogado del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, aseguró que su cliente es víctima de persecución, después de que se emitiera una orden de aprehensión en su contra y tres de sus familiares por delitos relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.

En declaraciones para Notimex, el letrado afirmó que no solo se trata de una campaña contra el exfuncionario federal, sino que también se pretende desestabilizar a todo su círculo cercano como lo demuestran las órdenes emitidas contra sus familiares.

“Nunca había habido una ficha roja en contra de la mamá de Emilio Lozoya porque incluso acaban de rendir informes previos los jueces y no había ninguna orden de aprehensión”, declaró.

Coello Trejo informó que no se quedarán de brazos cruzados, sino que tramitarán el amparo correspondiente para que puedan saber de qué se les acusa a los familiares de Lozoya Austin. El abogado reafirmó que le tomó sorpresa las órdenes de aprehensión contra la madre, esposa y hermana del político.

“No sé de dónde sacaron esto, pero ya abrimos la baraja y todas las pruebas que nosotros presentamos vamos a analizar si las tomaron en cuenta o no; hay pruebas anticipadas, que son pruebas plenas ante juez de control y donde se acredita plenamente que Zecapan no es de Emilio y Emilio no recibió ni un peso de Zecapan”, añadió.