Tratado de no proliferación de armas, estancado y sin avance: OTAN

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, lamentó la situación que se vive en lo referente al Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF) tras la reunión del Consejo Rusia-OTAN.

El dirigente del organismo internacional señaló que estas diferencias se hicieron todavía más evidentes con el aumento de las tensiones en el escenario geopolítico.

Stoltenberg exhibió que el problema reside en que no existen compromisos reales en favor de la no proliferación de armas, a pesar de que “todas las partes reafirmaron su compromiso para el control eficaz de armamentos y el desarme”.

Ukraine, the #INFTreaty and transparency & risk reduction were the main topics today in the #NATO-Russia Council. When tensions are going up, our dialogue is more important than ever. pic.twitter.com/3kGxWOY9oN — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 5 de julio de 2019