Joaquín Cosío dice que su rostro le ha abierto la puerta en Hollywood

Uno de los actores mexicanos con más presencia en la industria cinematográfica internacional es Joaquín Cosío quien saltó a la fama por su participación en la cinta El Infierno (2010) donde interpretó a su icónico papel de Eufemio Mata El Cochiloco.

Sin embargo, antes de eso Cosío ya había participado en al menos un importante proyecto hollywoodense, se trata de la segunda película de Daniel Craig como James Bond, Quantum of Solace (2008). Posteriormente se le vio junta a Demián Bichir en Una Vida Mejor (2011), Savages (2012) de Oliver Stone y el live action del El Llanero Solitario (2013).

Hace unos meses participó en Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) y para este año estrenará Rambo: Last Blood (2019). Esta aceptación de la industria hollywoodense, según el propio Joaquín Cosío, se la debe más a sus facciones y a su físico que a sus habilidades actorales.

Sin duda, le debo casi todo a mi rostro, porque la actuación es la capacidad de meterte a un personaje, pero la fisonomía es irrepetible. Mi cara es el éxito, porque no es común, algunos son guapos en este medio del espectáculo y otros son como yo, pero como yo ninguno”, menciono Joaquín Cosía en entrevista.

En paralelo de su carrera en el cine, Cosío ha desarrollado una trayectoria en otros medios del arte dramático como la televisión y el teatro. En específico sobre las puestas en escena, el actor nayarita aseguró que existe un compromiso mayor porque ya no solo tiene que ver por el aspecto físico, sino con la proyección escénica.

El actor finalizó asegurando que prepara diversas cintas para este año más allá de Rambo: Last Blood, específicamente dos películas mexicanas, Polvo (2019) de José María Yazpik y Sonora (2019) de Alejandro Springall.