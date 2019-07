Héctor Herrera, eternamente agradecido con el Porto

El mediocampista mexicano Héctor Herrera fue oficialmente presentado con el Atlético de Madrid como uno de sus refuerzos para la temporada 2019-2020, finalizando así una etapa de seis años en el Porto de Portugal.

En este sentido, Héctor Herrera solo tuvo palabras de agradecimiento para el Porto y sus aficionados a través de un video de despedida, que compartió en redes sociales.

“Es un sentimiento de orgullo ser capitán del Porto. Me llenaba de orgullo, de compromiso, de responsabilidad del club, con mis compañeros, conmigo mismo. Fue algo que me ayudó a crecer como futbolista, como persona. Es algo que recordaré con mucho cariño. Es una de las cosas más bonitas que me ha pasado”, mencionó.