En gasoductos se defienden los intereses del pueblo: Bartlett

Este jueves, el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, reconoció que en el caso de los siete gasoductos inactivos se defenderán los intereses del pueblo.

En medio de las negociaciones entre las empresas privadas y el Gobierno de México por la inactividad de los gasoductos, el responsable de la CFE abordó el tema que ha estado en la agenda semanal.

En breve entrevista con los medios de comunicación a su salida de Palacio Nacional, el ex senador de la República insistió en que la negociación debe beneficiar a los mexicanos debido a que una carga de 80 mil millones de dólares no la soporta la paraestatal.

“El sistema de gasoductos que se licitó es un sistema para llevarle el gas de Estados Unidos a catorce plantas de la CFE , ese es el contrato, van a traer el gas esos siete gasoductos a catorce plantas de la CFE y las plantas no existen, ¿qué les parece?, los gasoductos que van a catorce plantas que no existen; es un pequeño detalle de la coherencia de esta operación", enfatizó el también exgobernador de Puebla.

Manuel Bartlett Díaz comentó que aún no hay fecha para que inicie la primera mesa de conciliación y diálogo con los empresarios pero que la misma se llevará a cabo en las instalaciones centrales de la CFE.

Se espera que las empresas que participarán en la negociación con el gobierno federal sean Carso, IEnova y TransCanada, esta última, por la que el embajador de Canadá en México, incluso ha tomado partida.

“Si esos contratos no se renegocian, respetando el derecho que tienen ellos para sentarse y negociar, si no se negocian, la CFE no puede soportar esa carga; lo ha dicho el presidente, son cerca de 80 mil millones de dólares, si nosotros tenemos esa carga no podemos y la electricidad con este gas es carísimo, sube", reiteró.