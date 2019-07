Maxi Meza se queda en Monterrey: Diego Alonso

El director técnico de los Rayados de Monterrey, Diego Alonso, dejó en claro que Maximiliano Meza se quedará en la institución, finalizando los rumores de su salida a Boca Juniors.

Desde la Riviera Maya, en donde Rayados realiza la parte final de su pretemporada de playa, el timonel habló comentó que el Apertura 2019 será el torneo de despegue del mundialista albiceleste

“No nos quedó a deber nada porque un jugador te queda a deber cuando no da el cien por ciento, cuando no pone al grupo por delante, cuando no intenta dar lo mejor de sí y jugar bien. Ese es el futbolista que queda a deber, Maxi no”, subrayó el estratega uruguayo.