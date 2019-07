George R.R. Martin se siente acosado por sus seguidores de internet

Tras la serie televisiva de Game of Thrones (2011-2019) finalizada por HBO, la franquicia creada por George R. R. Martin aún se encuentra a la espera de su conclusión en su versión literaria, una labor que el escritor lleva posponiendo desde hace años.

Después del tibio recibimiento del final de la ficción basada en sus novelas de la serie literaria A Song of Ice and Fire (1996-2011), Martin ha sentido la presión de los fanáticos por cumplir sus expectativas en los libros que aún no ha publicado.

En este sentido, el escritor estadounidense criticó la intensidad de los fanáticos y el poder que las redes sociales les proporcionan para exigir a los creadores. De esta manera, George R. R. Martin calificó el comportamiento de sus nuevos seguidores como dañino en comparación de las antiguas audiencias.

“Internet es tóxico de una forma distinta a la de la cultura fan antigua. También había desacuerdos, discusiones y bandos en los fandoms de cómics y la ciencia ficción de años anteriores, pero nada como la locura que encuentras en las redes sociales hoy en día”, dijo Martin en entrevista.

El escritor brindó estas declaraciones durante el programa radiofónico Maltin on Movies, donde se limitó a ignorar cualquier pregunta relacionada con el sexto libro de la serie A Song of Ice and Fire, The Winds of Winter.

Si bien, George R. R. Martin se desvinculó del proceso creativo junto a HBO para Game of Thrones después de su cuarta temporada para centrarse en la serie literaria, el autor siempre fungió como asesor creativo y supervisor de la historia, por lo cual se lamentó de las diversas campañas que solicitan una modificación para el final del proyecto televisivo.