Brad Pitt revela por qué está dejando la actuación

Brad Pitt está en plena campaña de promoción de Once Upon a Time in Hollywood, la cual estelariza con otro gigante de la actuación, Leonardo DiCaprio. Durante una entrevista para la revista GQ, dio a conocer las razones por las que participa en menos proyectos que antes.

El histrión, quien es considerado aún como uno de los galanes de Hollywood pese a sus 55 años, es uno de los actores más requeridos del medio, sin embargo, se ha dado el lujo de rechazar múltiples proyectos cinematográficos.

Brad Pitt no tuvo empacho en revelar por qué ha decidido no involucrarse en demasiadas películas durante los últimos años.

“Estoy detrás de cámaras en el lado de la producción y me gusta mucho. Cada vez actúo menos porque creo que Hollywood es para chicos jóvenes”, señaló.

El protagonista de cintas como Troya, El curioso caso de Benjamin Button y El club de la pelea consideró que los actores mayores tienen que aprender a adaptarse a su nuevo rol dentro de la industria.

“No es que no haya papeles importantes para hombres mayores pero, simplemente, creo que el propio juego es así, avanza naturalmente. Es como una selección natural para todos”, señaló.

Pitt se encuentra enfocado en su carrera profesional, después de que se concretara la separación de Angelina Jolie. Eu exesposa lo demandó por abuso verbal y maltrato físico contra su hijo Maddox, pero este proceso no avanzó porque no se encontraron causas para abrir el proceso.

Otra de las grandes pasiones de Brad Pitt es la escultura, sin dejar de lado que pasa buen tiempo ocupándose de actividades humanitarias e intentando estar cerca de sus hijos.