Buffon regresa a la Juventus, pero solo por una temporada

Después de su salida del Paris Saint-Germain (PSG), todos daban por hecho que la carrera de Gianluigi Buffon estaba terminada. Sin embargo, el meta decidió postergar un poco más el retiro y regresar al club donde vivió sus mejores años.

Nadie apostaba porque la Juventus volvería a aceptarlo de vuelta, pero se trata de una leyenda viva del deporte italiano. El veterano guardameta de 41 años regresa a la Vecchia Signora por una temporada más, periodo durante el cual buscará romper alguno que otro récord.

Este jueves, Buffon se presentó en las instalaciones de la Juventus para realizarse los respectivos exámenes médicos. En el lugar lo esperaban decenas de hinchas del equipo que le aplaudieron y pidieron a gritos su autógrafo, conscientes de que será una de sus últimas chances para verlo tan de cerca y en activo.

???? Torno perché l’invito di una Signora non si può rifiutare.

Torno perché questa è casa mia!???? I come back because you can't turn down an invitation from a Lady.

I come back because this is my home!#finoallafine@juventusfc pic.twitter.com/uDzH6oMxMx — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 4 de julio de 2019