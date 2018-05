Neymar presume nueva piel del PSG ¿adiós al Madrid?

Asimismo, en los últimos días han ido para arriba los rumores sobre su contratación por más de 250 millones de euros por parte del Real Madrid. Tanto jugadores de la plantilla como afición aprueban la llegada del crack brasileño, lo que representaría un duro golpe para el Barcelona de Lionel Messi.

No sería el primero, ni el último en haber cambiado a los culés por los merengues.

Proud to wear the new jersey and to continue giving you joy

Orgulhoso de usar a nova camisa e continuar dando alegria a todos ?? #ICICESTPARIS ?? @PSG_inside @nikefootball pic.twitter.com/EPZd5DiKXh — Neymar Jr (@neymarjr) May 12, 2018