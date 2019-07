Guardia Nacional todavía no está presente en 18 regiones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves que la Guardia Nacional continúa desplegándose por todo el territorio mexicano. Precisó que falta cubrir 18 regiones contempladas en esta primera etapa, la cual busca reducir de forma sustancial la incidencia delictiva.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que algunas zonas alejadas del centro de la capital registrarán el arribo de los integrantes de la Guardia Nacional durante los próximos días.

López Obrador recordó que la estrategia de seguridad dividió al país en 150 regiones, de las cuales solo faltan 18 para tener presencia en todo el país. Detalló que las caravanas para estas zonas están en ruta para llegar en los próximos días, especialmente, a aquellos lugares adentrados en el norte de la República.

Sobre las protestas de la Policía Federal, el Presidente reconoció que causó desestabilidad en menor proporción dentro de las filas de la Guardia Nacional, ya que algunos elementos decidieron salirse.

“[Los que se salieron] no pierden su trabajo, pero ya no deben regresar a la Guardia Nacional porque esas indisciplinas no se deben permitir (…) Hay más solicitudes de quienes quieren ingresar, y los que no quieran voluntariamente ingresar a la Guardia Nacional no van a ser despedidos”, afirmó.