Tite sueña con devolverle la gloria a Brasil

Tite goza de gran popularidad en Brasil; a pesar de quedarse eliminado en Cuartos de Final del Mundial de Rusia 2018, la mayoría de los hinchas avaló su proyecto deportivo porque rescató la esencia del futbol brasileño. Ahora tiene la oportunidad de pelear por el título de la Copa América 2019.

El equipo liderado por Coutinho y Dani Alves venció con autoridad a Argentina en las Semifinales, pero más allá del resultado, el conjunto mostró una gran madurez. No tuvo a su estrella Neymar sobre la cancha, sin embargo, el juego colectivo se impuso como en sus mejores años.

Brasil está a un paso de mantener la estadística de salir invicto en la Copa América cuando juega de local, además de que se convertiría en el primer título de la era Tite, un proyecto que apunta hacia Qatar 2022.

“Voy a convertirme verdaderamente en técnico de la Selección Brasileña. En el habla popular se dice así: si no jugaste futbol en el Maracaná entonces no jugaste. Si no entrenaste en el Maracaná, entonces no eres entrenador. Ahora voy a entrenar en el Maracaná con la selección”, comentó.