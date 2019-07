Hay 'mano negra' en protestas de la Policía Federal: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló este jueves de la tensa situación que enfrenta su gobierno con algunos elementos de la Policía Federal, especialmente, con aquellos que mantienen tomadas las instalaciones del Centro de Mando ubicado en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

En conferencia de prensa, el mandatario mexicano recalcó que la Policía Federal era una institución que estaba “echada a perder”, para después asegurar que no existe justificación alguna para que los elementos del organismo se manifiesten de esta manera y amenacen con celebrar paros nacionales.

López Obrador reiteró que no existe ninguna vulneración a los derechos laborales de los elementos de la Policía Federal, ya que está fijado en la ley y se estableció el compromiso de mantener a la plantilla sin despidos.

“No es una causa justa porque no hay despidos, no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario. Esta establecido en la ley que en 18 meses desaparece la Policía Federal. Aun con este mandamiento legal se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, todos mantendrán su trabajo y empleo, estamos haciendo un reajuste”, puntualizó.