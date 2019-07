Profeco prepara magno operativo por vacaciones de verano

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó que durante la segunda quincena de julio arrancará un magno operativo de verificación y vigilancia nacional. El funcionario señaló que este fortalecimiento en el monitoreo responde al periodo vacacional de verano.

Entre las medidas adicionales, la Profeco considera aumentar la presencia de su persona en el sector del transporte, por lo que habrá elementos de la procuraduría en centrales de autobuses, aeropuertos y los principales destinos turísticos del país; entre ellos, playas como Cancún, Puerto Vallarta y Acapulco, pero también en Ciudad de México y otros centros urbanos.

Sheffield llamó a los vacacionistas a verificar con anticipación que tienen todo listo para las vacaciones, ya que es muy común que las familias se queden lejos del presupuesto asignado para el entretenimiento familiar. Por ello, se debe tener un plan estricto para la estancia, consumo y diversión.

“El consumo debe ser razonado, lo que implica que no compro lo que no ocupo y no compro lo que no puedo pagar”, precisó el responsable de la Profeco a nivel nacional.