Yalitza Aparicio pide acción ciudadana antes que exigencia al gobierno

La vida de Yalitza Aparicio cambió radicalmente desde su participación en la multipremiada cinta Roma (2018). De ser una educadora en su natal Tlaxiaco a una estrella internacional, la oaxaqueña aseguró que la actuación le ha ayudado a superar su faceta de timidez que le impedía mantener una conversación con cualquier persona.

Así lo manifestó la actriz durante su participación en el programa televisivo De pisa y corre, donde proporcionó una entrevista en la que reveló más de un tema de su vida privada, además de su opinión generalizada sobre los problemas del país.

De esta manera, Yalitza Aparicio mandó un mensaje para la audiencia para que deje de exigir todo al gobierno, porque antes deben empezar consigo mismos. En este sentido, la recién nominada al Premio Oscar insinuó que la participación ciudadana desemboca en cambios en los gobernantes.

Al mismo tiempo, Aparicio aseguró que ni las autoridades son confiables. La actriz mencionó explícitamente a la fuerza policiaca, quienes en ocasiones generan más desconfianza que los propios delincuentes.

“Es triste ver que muchas veces no hagan nada al respecto con ese tipo de situaciones. A veces te encuentras con policías que en lugar de confiar en ellos, dudas. A veces solo se acercan para pedirte la mordida”, continuó la actriz.

Yalitza Aparicio también aclaró a los espectadores que no se dejen llevar por la desinformación, haciendo alusión a las noticias falsas que la colocaban como parte de los grupos dancísticos de la próxima Guelaguetza.

“No bailaré no porque no quiera, sino porque se necesitan años de ensayo. En un mes de preparación y todas las ganas para presentarse, no se consigue lo que la disciplina y años de práctica”, finalizó Aparicio.