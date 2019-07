¡Una más! Donald Trump no se cansa de felicitar a México

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a felicitar a México por el trabajo que realiza para contener la migración ilegal hasta su país.

Con un nuevo mensaje en la red social Twitter, el mandatario norteamericano aseguró que México está haciendo un gran trabajo para contener el avance migrante.

Mexico is doing a far better job than the Democrats on the Border. Thank you Mexico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de julio de 2019