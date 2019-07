Cuando Héctor Herrera estuvo a punto de retirarse

A sus 29 años de edad, Héctor Herrera jugará en el Atlético de Madrid para la temporada 2019-2020, esperando consolidarse en la institución colchonera siendo su siguiente gran reto tras ser una estrella en el Porto.

Sin embargo, la historia pudo haber sido diferente si Herrera, en 2011, se hubiera retirado de las canchas cuando jugaba para el Tampico Madero, filial del Pachuca.

El entrenador Efraín Flores lo rescató de la segunda división, en una época en la que el Pachuca tuvo que recurrir a sus fuerzas básicas para reforzar el primer equipo

“Me tocó cuando Pachuca todavía no tenía una cartera tan abierta, no teníamos un presupuesto muy grande entonces debíamos de echar mano de lo que teníamos en la cantera y les pedí que al término de la temporada me juntaran a la Sub-17, Sub-20 y la Segunda División, que jugaba en Tampico , esta Segunda División de Tampico no la teníamos en fuerzas básicas, no conocía a muchos jugadores”, recordó Flores .

En aquel año, se organizó un triangular para observar a los jugadores, llamándole la atención la versatilidad de Héctor Herrero para ocupar posiciones en el campo.

Finalmente, Herrera convenció a Efraín Flores durante la pretemporada y debutó en la jornada inaugural del Apertura 2011 ante Santos Laguna. En ese torneo, el centrocampista estuvo presente en 12 compromisos, de los cuales 11 los hizo como titular

“Después me entero por él mismo, que me dice ‘mire profe sino me hubiera dado la oportunidad la verdad ya pensaba regresarme a Baja California por mi edad, pensé que estaba en el olvido, en el exilio allá en Tampico y si no me llegaba ese verano pensaba regresarme a Baja California’, esa es palabra que él me dijo, yo no lo sabía”.