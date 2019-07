El racismo alejó a Idris Elba de interpretar a 'James Bond'

Antes de la confirmación de una película más de James Bond con Daniel Craig como protagonista, se vinculó fuertemente a Idris Elba como el nuevo actor que se apropiaría de la identidad del espía británico. Un hecho que jamás llegó a concretarse.

Aunque Idris Elba ya se había desvinculado del papel en meses anteriores, el actor de origen sierraleonés no había expresado sus motivos específicos para rechazar uno de los papeles más icónicos del séptimo arte.

Según Elba, los diversos comentarios racistas sobre su acercamiento con el papel hicieron que se desmotivara para interpretarlo. El actor aseguró que se encuentra en el mejor momento de su carrera y ser recordado como el James Bond negro no es una de sus aspiraciones.

“Me desanimó ver a personas estar en desacuerdo por el color de mi piel. No tengo necesidad de ponerme en una posición tan difícil. El Agente 007 es un personaje codiciado, icónico y querido. Si alguien me dijera: ¿Quieres interpretarlo? Diría que sí, me fascinaría, pero no me llama la atención ser el James Bond negro”, aseguró Idris Elba en entrevista con Vanity Fair.